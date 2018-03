Droga nei boschi, arrestato con 140 grammi di eroina

Aveva con sè 140 grammi di droga, eroina, pronta per essere spacciata nei boschi della Valmarchirolo.

Per questo è finito in manette N.A.K., 25 anni, marocchino irregolare e colpito da diversi ordini di espulsione mai ottemperati, finito in manette lo scorso 14 marzo.

Quel giorno, un mercoledì, alcuni agenti della polizia di frontiera di Luino erano di pattuglia nelle strade del piccolo paesino: un dedalo di vie che si perdono nei boschi, in una zona che porta in montagna.

Gli agenti dopo aver intimato l’alt al veicolo, con a bordo due persone, notarono da subito un forte nervosismo manifestato dal più giovane dei due.

A quel punto è scattata la perquisizione dell’auto e nelle tasche del ragazzo è saltato fuori un sacchetto contenente 140 grammi di eroina, contanti e uno sfollagente estensibile in ferro.

Il ragazzo ha tentato in tutti i modi di darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato dagli agenti, che hanno fatto scattare le manette; nel tentativo di fermarlo gli agenti si sono feriti in modo non grave.

La persona al volante dell’auto, nel frattempo, un uomo sulla sessantina, si è dato alla fuga, ma la sera stessa è stato fermato e denunciato da una pattuglia per resistenza a pubblico ufficiale.

L’eroina sequestrata, una volta tagliata e venduta al dettaglio, avrebbe fruttato al magherbino un guadagno di diverse migliaia di euro.

Il ragazzo arrestato è stato condotto ai Miogni su disposizione del Sostituto procuratore della Repubblica Massimo Politi: dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre al porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.