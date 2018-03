Jet infrangono il muro del suono: due botti scuotono la Lombardia

Due forti botti a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro hanno scosso l’intera provincia di Varese. I colpi, fortissimi, sono risuonati intorno alle 11,15 e hanno fatto tremare i vetri in molte località.

Secondo le fonti ufficiali si tratta di due jet militari (Eurofighter) che hanno infranto il muro del suono provocando il fortissimo rumore. Stando alle ricostruzioni dell’Aeronautica Militare, i due Eurofighter (decollati da Istrana in provincia di Treviso) hanno superato il muro del suono a quota relativamente bassa e su zone popolate (sul Piemonte) per scortare un volo di linea francese che non ha rispettato la normale procedura. L’aereo civile è poi atterrato a Parigi Orly con 45′ di ritardo, ma senza conseguenze.

Le segnalazioni sono arrivate in redazione da tutta la provincia, da Nord a Sud, dal Lago Maggiore a est ma notizie simili rimbalzano anche da Bergamo, Lecco, Milano e in tutta la Lombardia. Gli studenti di diverse scuole sono stati fatti evacuare e sono segnalate anche evacuazioni di numerose aziende a scopo precauzionale.

ALCUNI ESEMPI DI BOATI DOVUTI AL SUPERAMENTO DEL MURO DEL SUONO