Due botti tremendi: 1500 studenti lasciano le aule

(foto di repertorio)

Due boati tremendi che hanno fatto vibrare i vetri della scuola. In meno che non si dica gli studenti dell’istituto superiore Stein di Gavirate sono usciti dalle aule e si sono riversati in cortile. « Non si sapeva cosa fosse – ha spiegato la dirigente Francesca Franz – così, a titolo precauzionale, abbiamo evacuato lo stabile seguendo il modello che facciamo nelle simulazioni. È andato tutto bene. I ragazzi sono usciti e sono rimasti all’interno del perimetro della scuola. Poi la scuola ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere spiegazioni. Solo quando è stata chiarita la dinamica, è stato dato l’ordine di rientrare e di riprendere le lezioni».

Tutto è avvenuto in modo tranquillo anche se, l’incertezza sulla dinamica, ha reso più partecipata quella che di solito è una normale esercitazione