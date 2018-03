Due furgoni e un’auto in fiamme nella notte

Due furgoni parcheggiati e una terza macchina poco distante sono andati in fiamme nella notte tra sabato 10 e domenica 11 marzo. Un incendio molto sospetto e sul quale sono in corso accertamenti delle forze di polizia.

Il fatto è avvenuto in piena notte nel cortile di una ditta che si occupa della lavorazioni di marmi. I vigili del fuoco sono stati allertati per l’incendio che ha avviluppato tre mezzi posteggiati in punti diversi e distanti del cortile.

Giunti sul posto gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nei pressi dell’incendio è stato trovato del materiale compatibile con l’ipotesi di un gesto volontario.