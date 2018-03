Due interrogazioni per via Vellone e via Manin

L’area di parcheggio in via Manin, vicino al liceo Ferraris, e lo stato di alcuni spazi comunali tra le case di via Vellone saranno oggetto di due interrogazioni consigliari presentate al sindaco e alla giunta di Varese dal consigliere comunale della Lega Marco Pinti.

Le due interrogazioni sono state depositate nella mattinata di oggi, venerdì 16 marzo, dopo altrettanti sopralluoghi, effettuati dal Consigliere, nel quartiere di Avigno e nel vicino comparto di via Manin. Qui Pinti ha anche incontrato alcuni degli abitanti, che gli hanno sottoposto le problematiche che vivono quotidianamente.

IN VIA MANIN

La prima interrogazione riguarda «L’area di parcheggio antistante il condominio di via Manin 69, che secondo il testo dell’interrogazione del consigliere Pinti «Rappresenta uno spazio di grande utilità per tutti i cittadini: sia nel garantire la sosta per accedere ai molti servizi della zona (Tra cui i due plessi scolastici molto vicini del Ferraris e della Vidoletti, ndr) sia in occasione di eventi sportivi di grande richiamo, al Palazzetto». L’area segnalata «Versa oggi in uno stato di grave trascuratezza e necessita di interventi urgenti di manutenzione, copertura buche, asfaltatura e non è attualmente delimitata da strisce a terra» e inoltre «Lungo via Manin il traffico veicolare scorre spesso a velocità pericolosamente sostenuta e nei pressi dell’area indicata fuoriesce talvolta una fogna a cielo aperto che potrebbe essere riconducibile al cattivo stato delle tubature».

All’amministrazione, Pinti chiede nell’interrogazione , tra l’altro, se e quando vorrà intervenire e se intenderà disegnare gli stalli di parcheggio, e se si lo schema a “lisca di pesce”.

IN VIA VELLONE

Lungo via Vellone, in prossimità dei civici 49, 57, 61 «lo stato dell’asfalto necessita di urgente opera di manutenzione e assestamento, a partire dalla chiusura delle numerose buche che costellano il percorso» Spiega Pinti nella sua seconda interrogazione.

«Mi risulta inoltre gli spazi verdi comunali della stessa via siano oggi curati solo grazie all’iniziativa di alcuni cittadini del quartiere. E in particolar modo un albero necessiterebbe di immediata valutazione di rischio, in quanto sembrerebbe potenzialmente pericolante sugli edifici».