Due nuove entrate nella squadra alla guida di Cgil Lombardia

L’assemblea generale della Cgil Lombardia, dando corso ad un impegno assunto nell’autunno del 2016, ha integrato la segreteria regionale con i due segretari generali delle Camere del Lavoro di Milano, Massimo Bonini, e di Brescia, Silvia Spera.L’obiettivo ė rendere ancora più rappresentativa la struttura regionale con le articolazioni territoriali e con le pluralità di opinioni che le due strutture rappresentano.

Questa segreteria arriverà al congresso regionale della Cgil, che si terrà nel mese di novembre 2018, e risulta così composta: Elena Lattuada, segretario generale, Massimo Balzarini, Massimo Bonini, Valentina Cappelletti, Marco Di Girolamo, Daniele Gazzoli, Marinella Magnoni, Silvia Spera.

Massimo Bonini, 44 anni, milanese, è segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano dalla fine del 2015. Bonini inizia nel 2000 l’attività sindacale come delegato di un’azienda nel settore dei call center. Nel 2003 entra nell’apparato politico della Filcams Cgil Milano e segue le aziende del terziario nella zona di Lambrate. Nel 2009 entra a far parte della segreteria milanese e regionale della Filcams e si occupa dei settori della grande distribuzione organizzata, dell’abbigliamento-moda, del turismo, seguendo le principali aziende del settore. Nel corso della sua esperienza ha modo di seguire anche i temi di politiche giovanili, alte professionalità e politiche europee.Nel 2014 diventa Segretario Generale della Filcams Cgil, incarico che ricopre fino alla sua elezione a segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.

Silvia Spera, cinquantaquattro anni, sposata con due figli, è componente della segreteria della Camera del Lavoro di Brescia dal 2011. Dipendente del Comune di Brescia in aspettativa, nel 1992 viene chiamata a ricoprire il ruolo di funzionaria sindacale in Fiom-Cgil. Segue le zone della città, del Garda, della Val Trompia, della bassa bresciana. Dal 2001 al 2003 entra a far parte della segreteria Fiom. Successivamente responsabile dell’ufficio Fallimenti e dell’ufficio Vertenze della Fiom, nel gennaio 2011 entra a far parte della segreteria della Cgil di Brescia con il ruolo di responsabile della contrattazione nazionale, articolata e decentrata delle categorie. Alla fine del 2017 viene eletta segretaria generale della Camera del Lavoro di Brescia.