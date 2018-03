In Duomo la Veglia di Resurrezione 

Questa sera alle 21.00 in Duomo, l’Arcivescovo Mario Delpini celebrerà la solenne Veglia di Risurrezione, cuore di tutto l’anno liturgico.



Durante la Celebrazione monsignor Delpini battezzerà 9 catecumeni adulti.

Tre sono nati in Cina: Dongmei Lidia Li (43 anni, nata Heildngjiang), Yongjie Ambrogio Tu (28anni, nato a Jiangsu), Jiancai Paolo Zhang (48 anni, nato a Hebei).

Due sono originari dell’Albania: Eni Ilaria Dulja (31 anni, di Tirana), Diana Pano (53 anni, di Scutari).

Vengono dall’Egitto Amro Bayoumi (24 anni, di Kafir Elzaiat) dal Perù Fernando Juan Hurraca Vaigas (47 anni) dagli Stati Uniti Amanda Jean Johnson (23 anni, di Danville).

È nata a Milano Anna Yi Li Zuo (23 anni).

Non solo in Duomo, ma in molte delle parrocchie della Diocesi di Milano verranno battezzati degli adulti questa notte. Complessivamente saranno 130. Gli uomini (60%) superano le donne. La maggioranza è costituita da persone di origine straniera (72%). Il gruppo nazionale di gran lunga più numeroso è quello albanese (31% sul totale)