Si è spento questa mattina, giovedì 29 marzo, Emiliano Mondonico (qui in un incontro del Csi organizzato a Cassano Magnago) , uno tra gli allenatori più amati del calcio italiano. Aveva 71 anni, compiuti lo scorso 9 marzo, e da tempo lottava contro un tumore.

Era un testimonial del Csi e dei suoi valori di lealtà sportiva e rispetto del prossimo; allenava i ragazzi delle medie di Rivolta, gli ex alcolisti e degli ex tossicodipendenti. E faceva il commentatore in tv, con passione e competenza