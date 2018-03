Eccellenza e Promozione, 29° giornata alle porte

Cambia l’ora, non cambiano le protagoniste dei campionati di Eccellenza e Promozione, che si apprestano ad affrontare la 29° giornata di campionato. Tutti in campo domenica 25 marzo; attenzione all’ora: 15,30.

ECCELLENZA

Sfide in casa sulla carta abbordabili per Busto 81 e Fanfulla. A Busto Arsizio arriverà il Lomellina, a Lodi atteso invece il Gaggiano. A Besozzo il Verbano non avrà un compito facile contro l’Ardor Lazzate, mentre il lanciatissimo Fenegrò ospiterà un Sancolombano in difficoltà. Gara che promette spettacolo tra Castellanzese e Legnano, mentre sa di sfida salvezza quella tra Calvairate e Alcione. Scenderanno in campo il 5 aprile Accademia Pavese e Fbc Saronno, l’11 aprile invece Vigevano e Sestese. Turno di riposo per l’Union Cassano.

CLASSIFICA: C. Fanfulla, Busto 81 56; Verbano 50; Fenegrò 48; Legnano 45; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 34; Alcione, Accademia Pavese 33; Castellanzese 32; Calvairate 31; Sestese 30; Lomellina, Vigevano 24; Gaggiano, Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Dopo il turno infrasettimanale, la corsa per il primo posto è sempre più aperta. La Castanese proverà a fare tre punti in casa della Guanzatese, la Rhodense invece proverà a difendere il primo posto appena trovato sul campo del Morazzone. Dietro di un punto, il Gavirate vorrà tornare al successo sul campo del Portichetto, l’Uboldese invece proverà a portare a casa tre punti da Bresso. Sfida per i playoff a Vergiate tra la squadra di mister Fiorito e l’Olimpia, la Base 96 proverà a sfruttare il fattore campo contro il Cob 91. Cerca punti salvezza la Belfortese a Besnate, il Brebbia invece sarà ospite della Lentatese. Riposo da calendario per l’Universal Solaro.