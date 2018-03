Eccellenza e Promozione in campo, neve permettendo

Nonostante la neve che sta cadendo in queste ore sulla nostra provincia, Eccellenza e Promozione sono pronte a scendere in campo in questa domenica 4 marzo. Il Comitato Regionale Lombardo della Lega Nazionale Dilettanti ha lasciato libertà di scelta alle società. Tradotto: chi potrà, giocherà.

ECCELLENZA

La capolista Cavenagno Fanfulla avrà un’insidiosa trasferta a Calvairate. I milanesi, dopo aver fermato il Verbano, vogliono fare lo sgambetto anche alla capolista. Sfida esterna che per il Busto 81, che a Sesto Calende dovrà fare attenzione alle ambizioni della Sestese. Il lanciato Fenegrò non avrà vita facile a Lazzate contro l’Ardor, il Legnano invece cercherà di tornare alla vittoria a Cassano Magnago contro l’Union Villa, che è in un buon momento di forma. La Castellanzese viaggerà a Vigevano per uno scontro salvezza importante, l’Fbc Saronno invece cercherà di uscire dal momento nero in casa del Sancolombano. Riposerà il Gaggiano, chiude il quadro la sfida tutta pavese tra il Lomellina e l’Accademia.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 46; Busto 81 44; Verbano 43; Fenegrò 39; Legnano 37; Ardor Lazzate, Sancolombano 35; Union Cassano 30; Alcione 29; Sestese 27; Calvairate 26; Castellanzese 25; Lomellina 24; Vigevano 22; Accademia Pavese 21; Gaggiano 14; Fbc Saronno 11.

PROMOZIONE

Secondo importante esame per la Castanese con la nuova guida tecnica: i neroverdi ospiteranno la Base 96 e proveranno a tenersi alle spalle le inseguitrici. Il Gavirate attenderà al “Vittore Anessi” la Vergiatese, la Rhodense se la vedrà contro la Lentatese. L’Uboldese cercherà di avvicinarsi ulteriormente alla vetta cercando la vittoria contro il Portichetto, l’Olimpia invece proverà a riscattarsi sul campo della Belfortese. Sfide esterne per Besnatese, sul campo del Cob 91, e Morazzone, impegnato a Guanzate. Il Brebbia proverà a fare punti salvezza sfruttando il fattore campo contro l’Universal Solaro. Turno di riposo per il Bresso.