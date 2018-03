Elette le cariche istituzionali in Senato, il Pd senza Questori: “Senza precedenti”

Dopo l’elezione della presidente Casellati (di Forza talia) il Senato ha eletto i 4 vicepresidenti: sono il leghista Roberto Calderoli, eletto con 164 voti, Ignazio La Russa per Fratelli d’Italia con 119 voti, Paola Taverna del Movimento 5 Stelle con 105 e Anna Rossomando del Partito Democratico con 63 preferenze.

I passaggi per fissare tutte le figure istituzionali di Palazzo Madama sono poi proseguiti con l’elezione dei tre Questori dell’aula. Si tratta di alcune figure di garanzia espresso dal regolamento del Senato:

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell’Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato

I senatori come Questori hanno eletto: Antonio De Poli, per Forza Italia, il più votato con 165 preferenze; Paolo Arrigoni, per la Lega, con 130; Laura Bottici in quota Movimento 5 Stelle con 115. Per il Partito Democratico il candidato Gianni Pittella ha ottenuto solo 59 voti e dunque non ha eletto un proprio esponente.

Particolare che ha fatto gridare i Dem allo scandalo. Per tutti vale l’intervento di Andrea Marcucci, neo eletto capogruppo a Palazzo Madama per il Partito Democratico:

Nel frattempo il Movimento 5 Stelle ha convocato tutti i capigruppo: “Abbiamo invitato i capigruppo di tutti i gruppi parlamentari ad incontrarsi con noi per un confronto sui temi. Per noi il punto di partenza è il nostro programma e l’obbiettivo è trovare le convergenze con i programmi degli altri. Non è un esercizio di stile”. Lo scrivono sul blog delle Stelle i capigruppo M5S Danilo Toninelli e Giulia Grillo.

Invito declinato dal segretario Pd Maurizio Martina che ha detto: “Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni. Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del Presidente della Repubblica”.