Eletto il nuovo direttivo di “Il basket siamo noi”

Prime elezioni per “Il basket siamo noi”, il trust composto da tifosi della Pallacanestro Varese che dopo circa un anno e mezzo – in questo periodo il “governo” è stato garantito dai soci fondatori – ha svolto la sua prima tornata elettorale per il consiglio direttivo.

Ieri sera – mercoledì 28 febbraio – al PalA2a si è svolta la consultazione che ha portato alle urne 124 elettori (tra chi era presente di persona e chi ha delegato ad altri la propria scheda). Nel corso della serata c’è stato anche l’intervento di Luca Thomas Villa, l’avvocato varesino che ha presieduto il trust in questo periodo e che ha deciso di non ricandidarsi «per evitare di personalizzare le cariche dell’associazione», come aveva anticipato in questa intervista a VareseNews.

Nove gli eletti, come previsto, tre per ognuna delle categorie di soci tra i quali è suddiviso il trust: fondatori, gold e silver. Nel primo gruppo sono stati eletti Umberto Argieri, che ha collezionato 118 voti, Renato Vagaggini (95) e Riccardo Aceti (57).

Tra i soci gold, disco verde per Paola Guarneri (106), Sergio Colombo (92) e Beppe Trani (86). Più “sparse” le preferenze nel comparto dei soci silver, dove era più numerosa la base dei candidati: i tre prescelti sono stati Benedetta Lodolini (105), Fabio Gandini (85) e Michele Oprandi (68).

Ora i nove eletti dovranno convocare a stretto giro di posta il primo direttivo all’interno del quale saranno distribuite le tre cariche societarie: presidente, vice e tesoriere. Tra i nomi più papabili ci sono quelli di Argieri, che è stato anche il recordman delle preferenze, del tesoriere uscente Aceti che darebbe continuità al lavoro svolto da Villa, e di Lodolini. Ma è quasi certo che il direttivo arriverà alla decisione con un nome condiviso da tutti.