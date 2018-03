Amministrative 2018, fissata la data: si vota al 10 giugno

Il Ministero dell’Interno ha ufficializzato oggi la data delle prossime elezioni amministrative: si va al voto domenica 10 giugno

La data è stata fissata con decreto dal ministro dell’Interno Marco Minniti. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

Il sistema prevede l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. In Provincia di Varese il voto riguarda Agra, Azzate, Jerago con Orago e Venegono Superiore (arrivati a scadenza naturale), nonché Lonate Pozzolo, che torna alle urne con due anni di anticipo dopo le dimissioni del sindaco Danilo Rivolta, che ha patteggiato una pena per diversi reati. Con circa 12mila abitanti, Lonate Pozzolo è anche il Comune più grande al voto: nessun Comune varesino al voto quest’anno supera i 15mila abitanti e dunque in nessuno si voterà anche l’eventuale ballottaggio, che è fissato per il 24 giugno.

Le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 797 comuni italiani, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale. Il voto in Sicilia è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli – Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino – Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018. Sul totale dei comuni si contano 114 comuni “superiori”, cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 683 “inferiori”; 21 capoluoghi di provincia. I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.