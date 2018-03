Elezioni: a mezzogiorno aveva votato il 19% degli elettori

È poco meno del 20% l’affluenza alle urne che il Ministero dell’Interno ha comunicato alle ore 12. La presenza nei seggi si segnala alta e molti parlano di code e attese: a rallentare le operazioni è spesso il meccanismo del talloncino “anti frode” che va controllato e staccato dalla scheda prima di inserirla nell’urla.

Secondo i dati forniti la percentuale di votanti a mezzogiorno a livello nazionale è del 19,38%. Cinque punti percentuali in più rispetto alle consultazione del 2013 quando, a mezzogiorno, i votanti erano stati il 14,9%.

A livello lombardo è del 20,92%, leggermente più bassa a Varese dove la percentuale dei votanti è del 20,18%. In particolare, a Barasso, alle 12 aveva votato il 21,33% degli aventi diritto, ad Azzio il 18,55. Tra i più puntuali, gli abitanti di Brissago Valtravaglia dove è andato a votare per il 24,42% degli aventi diritto, Masciago Primo dove si è già espresso il 26,52% degli aventi diritto al voto, Ranco con il 28,6% e gli abitanti di Duno dove la percentuale dei votanti è stata del 38%.

Nei centri più popolosi segnaliamo: Varese il 22,08%, Busto Arsizio il 20,89%, Gallarate il 20,12%, Castellanza il 20,31% e Saronno il 20,57%.

Vanno a rilento, infine, a Comabbio dove a mezzogiorno aveva votato il 14,33%, Comerio il 16,04%, Cuveglio il 16,75%, Castelseprio 16,85%, Cavaria con Premezzo il 17,09%

Qui il dettaglio degli elettori nei 139 comuni del Varesotto.

Per le elezioni regionali, il dato dell’affluenza è appena sotto il dato nazionale con il 19,92% degli aventi diritto che ha votato ( nel 2013 aveva votato il 17,06%)

. Anche in provincia di Varese, gli elettori che si sono espressi sono stati il 18,97% del totale.

Nel 2013, l’affluenza per le politiche fu del 75% in calo di 5 punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni. In Lombardia l’affluenza sfiorò l’80% mentre a Varese si fermò al 76,66%.