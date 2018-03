Alle 14 ha inizio lo spoglio delle schede per le elezioni regionali della Lombardia. L‘affluenza in tutta le regione è stata del 73,07%.

EXIT-POLL RAI (Domenica ore 23):

Attilio Fontana in vantaggio tra il 38% e il 42%. Giorgio Gori tra il 31% e il 35%. Dario Violi tra il 17% e il 21%. Ottavio Rosati tra il 2% e il 4%.

PRIMA PROIEZIONE (Lunedì ore 15):

(SWG PER TGLA7 con copertura del 20%) Fontana 45,10%, Gori 29,30%, Violi 21,50%; Rosati 1,70%.

(OPINIO Rai con copertura del 5%) Fontana 39,1%; Gori 34,3%; Violi 21,4%; Rosati 3,2%.

11 SEZIONI SU 9227 Candidato Percentuale Attilio Fontana 56,11% Giorgio Gori 25,46% Dario Violi 14,53% Onorio Rosati 1,72% Massimo Gatti 0,79% giulio Arrighini 0,35% Angela de Rosa 1%

