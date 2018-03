Elmec Solar al MECSPE con il fotovoltaico per l’Industria 4.0

Dal 22 al 24 marzo torna la 17° edizione del MECSPE: la più importante fiera italiana dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera che nella passata edizione ha fatto registrare 45.817 visitatori, 105.000 mq di superficie espositiva e più di 2.0000 aziende presenti, oltre a numerose aree dimostrative e momenti formativi organizzati da aziende, università e associazioni.

Nel corso della nuova edizione 2018 sarà presente come espositore anche l’azienda varesina Elmec Solar (Pad. 6 stand H47). In questa occasione l’azienda presenterà tecnologie integrate al servizio del fotovoltaico 4.0 come soluzioni strategiche per la manifattura del futuro. Elmec Solar approfondirà l’argomento anche nel corso del convegno gratuito “Fotovoltaico 4.0: strumento di competitività” che si terrà il 24 marzo dalle 10 alle 11.30 presso la Sala Convegni del Pad.6, D71.

In un’ottica di mercato orientata al modello di Industria 4.0, è fondamentale adottare tecnologie integrate all’interno del proprio ciclo produttivo con l’obiettivo di generare efficienza e aumentare la propria competitività all’interno del mercato di riferimento. Gli incentivi legati all’adozione di tecnologie di produzione e auto-consumo energetico offrono l’opportunità di ottimizzare la gestione dei consumi, garantendo un misurabile risparmio economico. Per questo gli impianti fotovoltaici possono diventare una soluzione chiave per aumentare la propria competitività.

A questo proposito, Elmec Solar presenterà in fiera alcune soluzioni di ultima generazione per impiego aziendale come i pannelli fotovoltaici Sunpower, l’inverter SMA Sunny Tripower Core1 e la piattaforma SMA EnnexOS che combina e gestisce tutti i principali elementi di generazione e di consumo di energia in un’azienda, monitorando i dati e ottimizzando le performance dell’impianto.

PER PARTECIPARE AL CONVEGNO

Link con programma e istruzioni per registrazione: http://bit.ly/2t83RmF

Info su MECSPE:

Info su Elmec Solar: elmecsolar.com | blog: greenbox.elmecsolar.com

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

10.00 – 10.30

Perché Fotovoltaico 4.0: cosa è cambiato dopo gli incentivi

Studio del Politecnico di Milano: il fotovoltaico non è per tutti (ovvero tipologie di aziende manifatturiere per cui il fotovoltaico è particolarmente attrattivo)

Progettazione Tailor Made: studio analitico delle curve di carico – Andrea Grimaldi, Elmec Solar

10.30 – 10.50

“Pretendi un fotovoltaico migliore”- Andrea Sanz, Sunpower

10.50 – 11.10

Il tuo impianto in buone mani: i plus del servizio SMA – Massimo Bracchi, SMA-Italia

11.10 – 11.30

Q&A