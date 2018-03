Enrico Brignano in  scena a Varese

La comicità romana arriva al teatro di Varese giovedì 29 marzo alle 21 con “Enricomincio da me” di Enrico Brignano. Lo ricordiamo per aver interpretato per le prime due stagioni della fition rai “Un medico in famiglia”, Giacinto, fidanzato di Cettina, domestica di casa Martini.

Il suo inconfondibile accetto romano lo porta a Zelig nel 2007 dove riesce a conquistare la simpatia del pubblico con uno sketch, diviso su più puntate, che ci racconta ironicamente quanto sia lungo e stressante partecipare a un matrimonio del sud d’Italia. Successivamente, nel 2011, è il conduttore per due anni de “Le iene”, programma che approfondisce dell’attualità italiana con uno stile irriverente, insieme a Ilary Blasi e Luca Argentero.

Nella sua carriera troviamo anche il cinema, infatti a recitato in commedie come “Ex – Amici come prima!” del 2011 oppure “Poveri ma ricchissimi” del 2017. Insomma ci aspetta una serata piena di risate al teatro di Varese.

