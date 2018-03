Erogati ottantasei contributi per la Baby Card

Sono ottantasei i contributi che il Comune di Gallarate ha erogato o sta erogando a sostegno delle famiglie che hanno scelto di avere più di un figlio. È il bilancio della “Baby Card” introdotta per la prima volta quest’anno dall’amministrazione Cassani.

La richiesta di fare il punto è arrivata anche da alcuni lettori. A che punto sia mo? L’assessore ai servizi sociali Paolo Bonicalzi spiega che l’operazione Baby Card è ormai compiuta, per il 2017: «Stiamo erogando i contributi, con la lettera a casa arriva anche la richiesta dell’Iban a cui accreditare la somma» (250 euro).

Dagli uffici di Palazzo Broletto spiegano che complessivamente sono state 111 le domande presentate: di queste 25 non erano idonee (non residenti a Gallarate o senza requisito di residenza), altre 86 invece sono state appunto accolte.

Complessivamente, si parla di 21.500 euro, in grandissima parte già erogati. Mancano solo cinque domande, di cui è stata accertata l’idoneità solo di recente con qualche difficoltà, dovendo verificare diversi passaggi di papà e mamme da un Comune all’altro, per arrivare ad accertare il requisito dieci anni di residenza in Italia. Anche queste ultime cinque contributi sono ora in fase di erogazione.

«La natalità a Gallarate, come in tutta Italia, è molto bassa: questo contributo, pur simbolico, vuole essere un segnale» ricorda l’assessore Bonicalzi. Il numero di contributi erogati è inferiore al numero di contributi disponibili, che erano cento per totali 25mila euro: considerate validi i criteri stabiliti (su cui c’era stato un po’ di dibattito) o c’è spazio per ritoccare le regole per accedere al contributo? «Tutto sommato non siamo andati lontano dal numero di cento indicato, le regole vanno bene. Forse non tutti erano a conoscenza perché si tratta di una misura nuova, sono convinto che dal secondo anno raggiungeremo risultati ancora migliori».