Esce di strada con l’auto e muore in via don Vismara

Una donna di 81 anni è morta questa mattina a Cislago mentre era alla guida della sua auto.

L’incidente si è verificato poco prima delle 11 in via don Luigi Vismara. Secondo le prime informazioni l’anziana, residente a Cislago, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un ostacolo. Ancora non si sa se la donna è deceduta per un malore che l’ha colpita mentre era alla guida o per le ferite riportate nello scontro.

Non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

Su posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Saronno con il supporto dell’automedica e sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Saronno.