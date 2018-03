Escursione con le ciaspole alla Punta di Larescia e Capanna Gard

Domenica 18 marzo il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole sulle nevi della Valle del Sole e più precisamente sui Monti di Gorda dove sorge pure l’omonima capanna a 1800m.

L’escursione lascia la scielta di optare per due punti di arrivo uno alla capanna l’altro alla vetta di Larescia

Inizio escursione da Camperio 1105 da dove si raggiunge la capanna Gorda 1800m attraverso pinete e prati di quota. Per chi desidera l’escursione continua fino alla vetta della Larescia dove sorge il bivacco “nido d’aquila a 2195m.

Punto panoramico eccezionale bellissimo a 360° su molte cime tra cui Grauhorn, Adula, Cima di Gana Bianca, Cima del Simano, Pizzo Molare, Piz Rondadura, Scopi, Sosto, Piz Terri e tante altre.

Accompagnatori Sandro e Paola

Itinerario alla Capanna Gorda – Dislivello 700m – Tempo salita h2.45 – Difficoltà WT2

Itinerario alla Punta di Larescia – Dislivelli 1090m – Tempo salita h 3.45 – Difficoltà WT2

Discesa stesso itinerario

Programma

Ritrovo 7.10 e partenza 7.15 da Luino Posteggio piscina Comunale in via Lugano

Percorso stradale: Luino- Fornasette – Biasca – Camperio – Serve il bollino autostradale svizzero

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Materiale ciaspole, bastoncini, sono inoltre consigliate ARVA e sonda

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto e traghetto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Partecipazione gratuita informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it