“Esperienze di donne”: racconti e poesie in biblioteca

Torna anche quest’anno a Fagnano Olona il tradizionale appuntamento con la serata “Esperienze di donne”, organizzata dall’Associazione Culturale 2L Lombardia Lucania.

L’appuntamento – che ha il patrocinio del Comune ed è organizzato in collaborazione con la Proloco e il circolo culturale L’Alba – è in programma venerdì 9 marzo alle 21 alla Biblioteca comunale, in piazza Matteotti a Fagnano Olona.

Durante la serata quattro donne, intervistate dal giornalista Fausto Bossi, faranno riflettere e conoscere in maniera brillante una serie di aspetti del ruolo che la donna ricopre in diversi ambiti: sociali, didattici, sportivi e culturali.

Saliranno sul palco e hanno scelto di raccontarsi quest’anno Antonella Vittonati, stimata docente dell’istituto comprensivo scolastico fagnanese; Barbara Meggetto, presidente di Legambiente per la Lombardia; Noella Castiglioni, presidente dell’associazione Parsac Onlus e insignita del premio per la Pace di Regione Lombardia nel 2004; e Katia Colombo, infermiera professionale e referente del progetto di cardioprotezione territoriale.

Ad intervallare i racconti delle relatrici saranno alcuni poeti del Circolo culturale L’Alba, che declameranno componimenti propri o di autori famosi, sempre rivolti o dedicati alle donne.

«Ci fa sempre piacere collaborare con le altre associazioni, come la Pro Loco, o il Circolo Alba in questo caso – racconta Marianna Panebianco, presidente dell’Associazione Culturale fagnanese Lombardia Lucania – E’ un modo per condividere esperienze e per crescere tutti insieme in armonia, facendo più cose a favore della popolazione. In questo caso, più che festeggiare la donna vogliamo valorizzare i molteplici aspetti e le difficoltà che affronta nel quotidiano la parte rosa del mondo».