Esplora il Lago Maggiore, sabato la presentazione dell’associazione e del sito

Appuntamento in biblioteca per sabato 17 marzo, dalle 10 alle 12. E’ in programma infatti, la presentazione ufficiale dell’Associazione Esplora il Lago Maggiore, fondata da quattro ragazzi trentenni di Leggiuno circa un anno fa.

L’obiettivo dell’associazione, spiegano, è la promozione del territorio; i quattro ragazzi infatti hanno creato un sito dove si «possono avere tutte le informazioni per vivere il lago», spiega Francesco. L’incontro di sabato è quindi rivolto ai comuni ed alle alle associazioni che operano nel settore della promozione turistica e territoriale del Lago Maggiore, «per creare un rapporto diretto con loro. Tutto è nato quando abbiamo iniziato a postare dei video per gioco e abbiamo iniziato a vedere la reazione positiva delle persone, man mano la cosa si è ingrandita. E’ un passione che portiamo avanti e vogliamo coinvolgere più soggetti possibili, da parte di tutte le sponde del lago».

Per poter partecipare all’incontro è necessario prenotare il proprio posto, cliccando qui, entro mercoledì 14 marzo 2018. La partecipazione è gratuita.