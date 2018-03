Esplosione in azienda, feriti madre e figlio

Ci sono almeno due persone rimaste ferite in un’azienda che lavora metalli – magnesio e alluminio – nel comune di Ternate in via Donizetti.



L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 marzo quando al 112 sono arrivate chiamate che avvisavano di persone rimaste ferite dal fuoco a seguito di un’esplosione.

Galleria fotografica Esplosione in azienda a Ternate 4 di 4

Areu ha inviato sul posto quattro ambulanze, un’automedica e un elicottero e da Varese si sono mossi numerosi mezzi dei vigili del fuoco.

Un aggiornamento di Areu Lombardia parla di due codici gialli (60% ustioni): donna del 1955 e ragazzo sui trent’anni.

Si tratta di madre e figlio che si trovavano all’interno di una piccola azienda, probabilmente a conduzione famigliare che si occupa di lavorazione di metalli.

Testimoni affermano di aver visto le due persone correre fuori dall’azienda coi vestiti incendiati addosso.

(articolo aggiornato alle ore 16.00 di mercoledì 7 marzo)