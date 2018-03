Esplosione sventra una palazzina

Una palazzina di tre piani è rimasta sventrata da un’esplosione questa mattina, sabato 31 marzo, a Rescaldina, comune del Milanese al confine con la provincia di Varese.

Galleria fotografica esplosione palazzina rescaldina 4 di 5

Nove le persone rimaste ferite, di cui tre in gravi condizioni. Un giovane è rimasto intrappolato sotto le macerie e i vigili del fuoco lo hanno liberato dopo due ore di lavoro.

Il fatto è avvenuto alle 7.40 di oggi, i soccorsi – arrivati soprattutto da Milano – si sono precipitati in via Brianza, zona residenziale non lontano dalla grande area commerciale della Statale Saronnese. Si tratterebbe di una esplosione di gas, di origine accidentale.

LE FAMIGLIE – L’esplosione ha riguardato più piani dell’edificio e sono state estratte quattro persone, una famiglia composta da madre, padre e due figli, già affidati alle cure dei medici.

In più c’è un altro nucleo famigliare coinvolto nell’esplosione.

SOTTO LE MACERIE – Al primo piano abitava difatti anche un’altra famiglia e due coniugi sono rimasti praticamente illesi, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il figlio di 32 anni rimasto intrappolato dai detriti. L’uomo è stato raggiunto dai vigili dee fuoco che hanno lavorato senza sosta per liberarlo. Alla fine è stato immobilizzato e trasportato all’ospedale a bordo di un elisoccorso. Al momento del trasporto era cosciente

IL COMPLESSO EDILIZIO – Il complesso – una palazzina moderna – è composto da dodici appartamenti e vi abitavano dieci famiglie, tutte evacuate (due appartamenti erano sfitti). Il sindaco della cittadina era presente sul posto. L’onda d’urto ha rotto i vetri di alcuni edifici vicini, una palazzina appena accanto a quella esplosa ha visto il tetto pesantemente danneggiato.

I FERITI – Come si accennava sono in tutto nove le persone rimaste ferite, di cui tre in maniera grave. Dei gravi, uno è stato trasportato all’ospedale di Varese, gli altri tra Busto Arsizio e Legnano.

Alle 10.30 c’è un primo aggiornamento ufficiale sui feriti:

Situazione:

Due adulti e due bambini codici verdi all’ospedale di Busto

Due altri bambini, uno di 9 e uno di 6 anni, ustionati al volto e portati all’ospedale di Legnano. il primo sarà portato al Centro Grandi ustionati di Niguarda, il secondo a Torino con elisoccorso. Entrambi intubati.

Un adulto ustionato portato con elisoccorso a Niguarda

Un adulto ustionato portato a Monza

Un adulto non ustionato ma con trauma portato all’ospedale di Varese.

In tutto intervenuti due elicotteri, due mezzi avanzati e altre due equipe sanitarie di supporto, 10 ambulanze. Intervento della squadra Usar su iniziativa VVf.

(articolo aggiornato alle ore 12.30 di sabato 31 marzo)