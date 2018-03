Eugenio Amos cerca gloria nel deserto di Abu Dhabi

Nel mondo internazionale dei motori, il prossimo fine settimana non sarà caratterizzato solo dalla prima prova del Mondiale di Formula Uno. Se le monoposto (QUI le foto degli ultimi test) si daranno battaglia a Melbourne, il deserto mediorientale sarà teatro dell’Abu Dhabi Desert Challenge, raid aperto sia alle moto sia alle auto, inserito nei rispettivi campionati mondiali di specialità Cross Country.

Una gara alla quale – su due ruote – parteciperà con grandi velleità anche Kevin Benavides, il pilota argentino della Honda che nei giorni scorsi ci ha fatto visita in redazione insieme al team manager varesino Martino Bianchi (QUI l’intervista a Benavides).

Ma al via della prova di Abu Dhabi ci sarà anche un portacolori del motorismo varesino, il 33enne Eugenio Amos, gran protagonista all’ultima Dakar nel quale ottenne un quinto posto in una prova (e momentanea quinta posizione assoluta) prima di doversi ritirare per un guasto.

Amos, che in Sudamerica era al volante del buggy francese 2WD, si presenta ad Abu Dhabi con una delle vetture più importanti del lotto, la Mini All4 Racing dell’X-Raid Mini Team, la squadra (tedesca) principale tra quelle che gestiscono la vettura tedesca in questo tipo di competizioni.

Il pilota varesino (che ha all’attivo una tappa e la quarta posizione al Silk Way 2017) sarà affiancato in abitacolo dal navigatore portoghese Filipe Palmeiro ed è volato in Medio Oriente con le idee chiare. «Mi gioco una grande possibilità e non nascondo di avere obiettivi ambiziosi – spiega Amos a VareseNews – Punto a un piazzamento di prestigio, anche perché sarò seguito da un team altamente professionale e da una casa con cui mi piacerebbe collaborare in futuro. L’offerta che ho ricevuto da Mini ha dimostrato che c’è interesse verso di me, anche ad alto livello e voglio ripagare il team per la fiducia».

Prima della gara – prologo sabato 24, poi cinque tappe nel deserto – Amos e Palmeiro potranno affiatarsi meglio nel test previsto ad Abu Dhabi. «Io e Filipe ci conosciamo poco, ma le segnalazioni su di lui mi hanno convinto. Dovremo mettere a frutto il poco tempo che avremo prima della partenza per coordinarci al meglio, ma sono fiducioso».

Benavides in visita a VareseNews

Ad Abu Dhabi il varesino dovrà vedersela anzitutto con le Peugeot di Al-Qassimi-Panseri e di Hunt-Delaunay (quest’ultimo ex co-pilota di Amos alla Dakar), con le altre Mini di Przygonski-Colsoult e Al-Rajhi-Gottschalk e con la Ford di Propok-Tomanek. Interessante anche la presenza di Cyril Despres che piloterà proprio il buggy 2WD utilizzato da Amos in Sudamerica.

Eugenio Amos sarà l’unico pilota italiano al via: anche tra le moto infatti non ci sono centauri azzurri. Oltre a Benavides, tra le due ruote, i principali partecipanti sono il cileno Quintanilla sull’Husqvarna, i piloti di Ktm (Walkner, Sunderland e Price su tutti) e gli altri uomini Honda come Goncalves, Brabec e Metge.