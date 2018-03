Europei di Budapest, Bordignon punta alle medaglie

L’edizione dei campionati europei di sollevamento pesi in corso di svolgimento a Budapest stanno regalando soddisfazioni alla spedizione azzurra, che ha colto diverse medaglie grazie alle prestazioni di Alessandra Pagliaro, Mirco Scarantino (oro in slancio), Jennifer Lombardo e Giorgia Russo.

Domani però – venerdì 30 – arriva la gara che interessa più da vicino i tifosi del Varesotto: nella categoria dei 69 Kg femminile salirà infatti in pedana Giorgia Bordignon. L’atleta di Arsago Seprio, tesserata per le Fiamme Azzurre, sarà l’ultima italiana a dare la caccia al podio e nelle previsioni delle vigilia può arrivare in zona medaglie.

D’altra parte Giorgia, che da qualche anno vive e si allena in Puglia, si presenta alla rassegna nella capitale ungherese forte dei cinque record italiani fatti segnare (proprio nei 69 chilogrammi) ai campionati italiani di Roma disputati un mese fa (QUI l’articolo).

La gara alla quale partecipa Bordignon prenderà il via alle ore 17 di venerdì; l’azzurra ha buone possibilità di andare a podio anche se la favorita dovrebbe essere la svedese Patricia Strenius, superata di misura dalla varesina agli ultimi mondiali di Anaheim. Tra le possibili rivali ci sono anche la rumena Hulpan e la polacca Piechowiak.