Evade dai domiciliari con la bici nel baule, arrestato

Arrestato un 50enne di Busto Arsizio, disoccupato e pregiudicato. Le manette sono scattate nelle prime ore della mattinata; l’uomo è stato controllato perchè trasportava una bicicletta in automobile con il bagagliaio parzialmente aperto, in contrasto con la normativa del codice della strada.

Durante i controlli l’uomo è stato arrestato perchè colpito da ordine di esecuzione per espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare e con una pena di ancora otto mesi per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato portato al proprio domicilia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.