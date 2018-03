Ex-Borri, la Coop chiede di riaprire il dialogo con l’amministrazione

I rapporti tesissimi tra Coop e amministrazione comunale non trovano uno sbocco. Sembra sempre più un muro contro muro quello che si sta vivendo tra la società cooperativa che sta realizzando il supermercato tra via Pisacane, via Mameli e via Duca d’Aosta e il sindaco Emanuele Antonelli.

L’ultimo attacco è arrivato in consiglio comunale con il primo cittadino che ha nuovamente preso di mira la Coop a causa del ricorso al Tar presentato dalla società che sta realizzando il supermercato e per i problemi riscontrati dagli uffici comunali nella presentazione dei progetti per la ristrutturazione dell’ex-calzaturificio Borri e per la rotonda che dovrebbe sorgere sul viale Duca d’Aosta e che il sindaco vorrebbe evitare.

Ecco di seguito le precisazioni e le richieste di Coop: