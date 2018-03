Ex-polo chimico, l’amministrazione lancia l’appello: “Sediamoci e scriviamo il futuro”

Un appello a tutti i soggetti coinvolti nel destino dell’area “ex Polo Chimico” per trovare soluzioni condivise che garantiscano la tutela della salute pubblica e pongano le basi per una riqualificazione dell’area integrata nel contesto cittadino.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di fermare i litigi tra i proprietari e le pendenze giudiziarie, sedersi attorno ad un tavolo con l’amministrazione e discutere del futuro di un bel pezzo di Castellanza che – altrimenti – rischia di trasformarsi definitivamente in un cimitero industriale chiuso tra 4 mura.

Per questo il sindaco di Castellanza Mirella Cerini e la giunta hanno realizzato un appello che è stato sottoscritto da tutti i consiglieri comunali di maggioranza e dal Consigliere Paolo Colombo Capogruppo della lista “Castellanza al centro” di opposizione.

Ora, dopo l’appello, il Sindaco in persona farà un passaggio con la proprietà per cercare di mediare e trovare una soluzione che abbia come obiettivo una riqualificazione dell’area che investe un territorio che va ben oltre la città di Castellanza.

Questo il testo completo dell’appello: