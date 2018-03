A FaberLab il design che spinge le imprese e i loro prodotti

La crisi si allenta? E’ il momento per proporsi al mercato con nuove idee, nuovi prodotti, creatività e qualità.

Galleria fotografica Confartigianato - Faberlab design 4 di 6

E’ questo il cuore della sfida di Faberlab Design, nuova evoluzione di FaberLab, il laboratorio 4.0 di Confartigianato Imprese Varese, che è stata presentata questa mattina a Tradate nel corso di una conferenza stampa.

In serata, dalle 19.30 alle 22.30 nella sede di via Europa 4 A a Tradate, Faberlab Design sarà al centro di un incontro con il direttore artistico Giorgio Caporaso (fresco di premio) che presenterà interessanti case history di aziende che hanno scommesso sul design per lo sviluppo di nuovi prodotti.

«Quando è nato il progetto FaberLab eravamo in anticipo sui tempi – ha spiegato Angelo Bongio di Confartigianato Varese, che ha ricostruito a grandi linee la storia di FaberLab – Oggi che le imprese sono mature per l’innovazione abbiamo un team e una rete di collaboratori che si affiancano alle Pmi per la creazione di nuovi prodotti o per sostenerle in processi di restyling finalizzati ad ampliare clientela e business».

La partnership con lo Studio Caporaso ha dato un ulteriore impulso: «Bisogna sgombrare il campo da un’idea preconcetta. Il design non è colore o forma, o non solo. E’ l’integrazione di una serie di fattori complessi che concorrono a creare un prodotto di successo».

E se il prodotto va, prende il via un circolo virtuoso che amplia i suoi effetti sul territorio: «Il prodotto innovativo e di qualità dà forza e valore aggiunto all’azienda – ha spiegato Davide Baldi, responsabile di FaberLab Tradate – ma produce anche effetti positivi sull’indotto, contribuendo a far crescere l’economia del territorio».