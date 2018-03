Fabio Pizzul è il capogruppo scelto dal Pd in Regione

Il gruppo del Partito Democratico, riunito per preparare le prossime mosse in vista dell’apertura del Consiglio Regionale lombardo, ha scelto come suo capogruppo in Consiglio Fabio Pizzul.

Era stato lo stesso Pizzul a dare la sua disponibilità ad assumere l’incarico la scorsa settimana. Tra gli altri nomi che erano stati indicati nei giorni scorsi su alcuni quotidiani c’era anche quello del bergamasco Jacopo Scandella.

È stato però Pizzul, eletto a Milano con 6614 preferenze la persona indicata a rappresentare il Pd nei prossimi anni di opposizione all’amministrazione Fontana.

Pizzul è già stato consigliere regionale e nel partito operava in qualità di responsabile della comunicazione. È nato a Cormons (GO) il 17 ottobre 1965, ma da quando aveva 4 anni vive a Milano, dove è cresciuto, si è laureato e vive con la famiglia.