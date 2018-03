Fabio Pizzul, Pd: “La Giunta Fontana guarda agli equilibri dei partiti più che ai lombardi”

«Una Giunta molto politica frutto di molte convulsioni negli ultimi giorni. C’è una Lega “pigliatutto” che ha lasciato le briciole agli altri partiti non senza qualche malumore».

A commentare la presentazione della nuova Giunta Fontana è Fabio Pizzul, capogruppo in pectore del Partito Democratico in Consiglio Regionale e presente anche lui al Belvedere di palazzo Lombardia per assistere alla nomina dei nuovi assessori.

«Mi chiedo – spiega Pizzul – se Fontana sarà autonomo nella sua gestione della Regione oppure dovrà sottostare ai diktat romani e soprattutto di Salvini? Qualche dubbio io ce l’ho vedendo anche le convulsioni di questi giorni che hanno portato ad una Giunta che più di pensare ai lombardi pensa agli equilibri dei partiti di maggioranza».