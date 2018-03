“Facciamo l’Impresa” fa tappa all’Insubria e incontra gli studenti

Un doppio appuntamento con Federterziario in Lombardia per il tour “Facciamo l’Impresa – Scuola delle relazioni Industriali” che attraversa tutta l’Italia per individuare nuovi giovani talenti. La settima tappa del tour sarà mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 15:30 presso l’Università degli studi dell’Insubria a Varese mentre l’ottava è prevista per giovedì 15 marzo 2018 alle ore 14 presso l’Università degli studi di Pavia.

Saranno selezionati degli studenti per tutte le università coinvolte che parteciperanno al corso di formazione sulle “Relazioni Industriali”, inoltre è previsto uno stage nelle sedi territoriali di Federterziario. Al termine del Tour nelle Università italiane sarà fornito l’elenco degli studenti selezionati che parteciperanno allo stage presso le rispettive sedi territoriali.

Federterziario è una Confederazione di Associazioni datoriali operanti nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola e del lavoro autonomo. In quanto organismo datoriale apartitico e senza fini di lucro, il ruolo di Federterziario si concretizza nel fornire ai propri associati, imprenditori e professionisti, servizi e consulenze per supportarne la crescita e la competitività.

In questa ottica la ricerca di nuove giovani risorse, all’interno delle università coinvolte, permette agli studenti partecipanti di conoscere le opportunità, anche lavorative, offerte dal mondo associativo e delle relazioni industriali, settore che in questi anni non ha subito flessioni in termini di occupabilità diretta e di autoimpiego.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

segreteriarelazioniindustriali@federterziario.it – segreteria@federterziario.it.