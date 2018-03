Tutto facile per Saronno nel derby con l’Ets

Il derby di Caronno Pertusella, valido per la B1 maschile di pallavolo, finisce nettamente nelle mani di Saronno che torna a conquistare il bottino pieno dopo il piccolo inciampo di Fossano e continua a comandare la classifica del girone.

3-0 il punteggio finale per gli ospiti di coach Leidi, risultato che tiene inchiodata al penultimo posto la Ets International, da tempo in crisi nera e con appena 11 punti in classifica. Caronno ha provato a giocare con ordine a muro e a difendere con costanza, riuscendo così a restare aggrappato agli ospiti nella prima parte del set di apertura. Il parziale favorito dai servizi di Rigoni ha però spezzato l’equilibrio e lanciato Saronno verso il 19-25 del primo set.

Il secondo parziale è stata una conferma per gli Amaretti – che schieravano Guglielmo nel ruolo di libero titolare, con Rudi tenuto a riposo – capaci di tenere a bada le folate della Ets e di chiudere 18-25.

Caronno Pertusella ha provato a sorprendere gli avversari con una partenza sprint nel terzo set (5-1 in avvio), ma Saronno ha chiuso subito il break ancora con il turno in battuta di Rigoni e i punti di Gaggini. Gli ingressi di Kely e Della Pietra hanno mantenuto alto il livello di gioco della capolista che ha concluso sul 20-25 il terzo e ultimo set.

Ora Saronno sposta per qualche giorno l’attenzione sulla Coppa Italia: la squadra di Leidi sarà impegnata nelle Final Four venerdì e sabato.

Ets International Caronno – Pall. Saronno 0-3

(19-25, 16-25, 20-25) Caronno P.: Di Noia, Maiorano 3, Ravasi 8, Gambardella 7, Laneri 7, Lella 7, Altamura (L), Grisi, Quaglio, Graziani, n.e. Pierangeli, Fasol (L2). All.: Galimberti.

Saronno: Coscione 3, Cafulli 11, Falanga 5, Buratti 6, Gaggini 9, Rigoni 10, Rudi (L), Della Pietra, Kely 2, Ronzoni, Canzanella, Guglielmo (L2) n.e. Spairani. All.: Leidi.

CLASSIFICA (21a giornata): SARONNO 54; Cuneo 46; Ciriè 44; Novi L. 40; Parella Torino, Sant’Anna Torino 39; Garlasco, Savigliano 34; Alba 31; MALNATE 24; Acqui T. 20; Fossano 18; CARONNO 11; Albisola 7.