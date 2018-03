Falsi addetti Agesp, ecco come riconoscerli

Arrivano presso le abitazioni private sostenendo di dover effettuare controlli o di voler verificare bollette dei servizi Gas o Energia Elettrica e sfoggiano anche segni identificativi della società, ma questi signori non hanno nessun rapporto con Agesp. La società torna infatti a segnalare la presenza di persone che si presentano come loro addetti ma che in realtà sono truffatori.

Proprio per questo Agesp precisa che la società non effettua verifiche presso le abitazioni relativamente alle situazioni contrattuali dei propri Clienti e non chiede denaro a domicilio (si ricorda, infatti, che i pagamenti possono essere effettuati solo in banca, in posta, on line o alla cassa automatica ubicata presso l’Agesp Point di Via Magenta 22, Busto Arsizio).

“Si invita pertanto a diffidare di eventuali presunti addetti del Gas e dell’Energia Elettrica che si dovessero presentare come dipendenti AGESP per lo svolgimento delle attività di cui sopra -si legge in una nota dell’azienda, che comunque puntualizza come- in caso di chiarimenti o dubbi è a disposizione dell’utenza il Servizio Telefonico Commerciale Gas Naturale, Energia Elettrica e Teleriscaldamento al numero 800 003 858 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00″.