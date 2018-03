Famiglie alla scoperta della Liuc: torna l’open day per i genitori

Per i genitori degli studenti prossimi al diploma e alla successiva scelta dell’Università, la LIUC – Università Cattaneo organizza anche quest’anno un incontro specifico, l’“Università dei figli raccontata ai genitori”, un open day per le famiglie che si propone non solo di fornire informazioni ma di offrire occasioni di riflessione.

L’appuntamento è per sabato 14 aprile 2018 a partire dalle ore 9: i genitori potranno accedere agli info point dove troveranno informazioni sui corsi ma anche sui servizi della LIUC (Career Service, Borse di studio, Segreteria studenti, Relazioni Internazionali, Consulenza per lo studio e la ricerca, Progetto Skills and Behaviour, Residenza Universitaria e Attività Extra – Didattiche).

L’incontro sarà anche un’opportunità per riflettere sullo stato dell’università oggi e sugli aspetti di cui tenere conto nel corso della scelta. Un confronto sempre molto apprezzato dai genitori, che vogliono essere sempre più partecipi della costruzione del percorso di studi dei figli, con particolare attenzione alla reali opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro.

In questo senso, risultano particolarmente confortanti i dati della LIUC sul primo stipendio post – laurea, che conferma il valore del titolo: se infatti un laureato magistrale guadagna in media 1.153 euro al mese ad un anno dalla laurea (dati OCSE diffusi negli scorsi giorni dal Corriere della Sera), per un laureato LIUC lo stipendio è di 1.459 euro (Economia) e 1.455 euro (Ingegneria gestionale).

Nel corso dell’incontro, l’offerta formativa dei corsi di Economia e Ingegneria sarà presentata rispettivamente da Massimiliano Serati e Raffaella Manzini, dopodiché sarà dato spazio alle domande della platea per un vero e proprio question time. Ci sarà anche la possibilità di incontri individuali con i docenti e di una visita guidata dell’Università e della Residenza con gli studenti del team LIUC.