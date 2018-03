Il Fanfulla allunga, aspettando il Busto 81

Il turno di recupero della 25° giornata non si è ancora concluso, ma nelle prime partite ci sono già risultati importanti. Non si ferma il Cavenago Fanfulla, che vince a Calvairate e stacca momentaneamente il Busto 81, atteso in campo mercoledì prossimo. Pari invece per Verbano e Legnano, che perdono ulteriore terreno dalla vetta.

Ottimo momento di forma per il Fanfulla, che anche a Calvairate va sotto, ma recupera e si impone 3-1 portandosi a +3 dal Busto 81 che giocherà mercoledì 21 marzo sul difficile campo della Sestese. Si fermano sull’1-1 il Verbano in casa dell’Alcione e il Legnano a Cassano Magnago contro l’Union Villa. Vince la Castellanzese 2-0 a Vigevano e torna a sorridere anche l’Fbc Saronno grazie al 2-0 sul campo del Sancolombano. Colpo esterno anche per il Fenegrò, che passa 1-0 a Lazzate contro l’Ardor e supera il Legnano al quarto posto. Ancora da giocare (mercoledì 28 marzo) la sfida tra Lomellina e Accademia Pavese.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 53; Busto 81 50; Verbano 47; Fenegrò 45; Legnano 42; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 34; Castellanzese 31; Accademia Pavese, Alcione, Sestese, Calvairate 30; Lomellina, Vigevano 24; Gaggiano, Fbc Saronno 15.

In Promozione sconfitta per la Vergiatese 2-1 in casa della Base 96