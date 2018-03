Fanfulla e Busto 81 fanno il vuoto

Giornata incompleta in Eccellenza, ma i risultati sono molto importanti per la lotta al primo posto. Rimangono in gioco solo Cavenago Fanfulla e Busto 81, che continuano a vincere. In Promozione la Castanese ritrova la vittoria e riprende terreno dalle inseguitrici.

ECCELLENZA

Il Busto 81 batte 2-0 la Lomellina e rimane al primo posto, sempre in coabitazione con il Fanfulla, che regola 2-1 in casa il Gaggiano. Crollano invece il Verbano, sconfitto 5-1 a Besozzo dall’Ardor Lazzate, e il Legnano, sconfitto 3-2 nell’inedito derby contro la Castellanzese. Vittoria anche per il Calvairate, 3-1 sull’Alcione, mentre verranno giocate dopo Pasqua Fenegrò –Sancolombano, Accademia Pavese – Fbc Saronno e Vigevano – Sestese. Turno di riposo per l’Union Cassano.

CLASSIFICA: C. Fanfulla, Busto 81 59; Verbano 50; Fenegrò 48; Legnano 45; Ardor Lazzate 39; Castellanzese, Scancolombano 35; Union Cassano, Calvairate 34; Alcione, Accademia Pavese 33; Sestese 30; Lomellina, Vigevano 24; Gaggiano, Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Ritrova il successo la Castanese, che vince 4-2 in casa della Guanzatese e si riprende il primo posto solitario. Pareggia infatti 2-2 a Morazzone la Rhodense, il Gavirate invece cade incredibilmente 2-0 in casa del Portichetto. Riprende terreno l’Olimpia, che vince 1-0 lo scontro diretto a Vergiate, mentre impatta 3-3 l’Uboldese a Bresso- Pareggiano 1-1 Base 96 e Cob 91, vittoria preziosa in chiave salvezza per la Belfortese: 2-1 a Besnate. Torna a gioire anche il Brebbia, vittorioso 3-2 a Lentate, riposo da calendario per l’Universal Solaro.