Fanfulla e Busto 81 non steccano

Non era una domenica facile per il Cavenago Fanfulla e il Busto 81, ma le due squadre che si contendono la vetta dell’Eccellenza ne escono bene, entrambe vittoriose, continuando così tenere a distanza le inseguitrici, che a loro volta non sbagliano. In Promozione il Bresso fa cadere la Castanese, Gavirate e Rhodense vincono e si portano a -1.

ECCELLENZA

Il Fanfulla vince di misura al “Milano” di Sesto Calende: 1-0 il finale al termine di una gara molto delicata per i bianconeri di Lodi. Non sbaglia neanche il Busto 81, che a Lazzate contro l’Ardor ribalta il risultato nel finale vincendo 3-2. Bel successo anche per il Verbano, che espugna 4-0 Gaggiano rimanendo al terzo posto e tenendo dietro un Fenegrò arrembante, capace di passare 6-2 a Cassano Magnago contro l’Union Villa. Si impone 6-0 il Legnano a Cesate contro l’Fbc Saronno, ma a far parlare di questa gara non è stato solo il risultato sul campo (leggi qui cosa è successo fuori). Nella lotta salvezza la Castellanzese porta a casa un punto da Calvairate grazie al pari per 1-1, ma viene scavalcata dall’Accademia Pavese che si impone 1-0 a Sancolombano. Riposo per il Lomellina, tre punti importanti per l’Alcione grazie al 3-0 rifilato al Vigevano.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 56; Busto 81 53; Verbano 50; Fenegrò 48; Legnano 45; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 34; Alcione, Accademia Pavese 33; Castellanzese 32; Calvairate 31; Sestese 30; Lomellina, Vigevano 24; Gaggiano, Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Ancora una volta si riapre il ballo per il primo posto. La Castanese perde 2-1 in casa contro il Bresso e vede il proprio vantaggio assottigliarsi. Gavirate e Rhodense vincono i propri impegni e si portano a -1 dalla vetta: la squadra di mister Iori supera 2-0 la Lentatese, mentre i milanesi hanno la meglio 1-0 sulla Base 96. L’Uboldese batte 3-2 il Morazzone e rimane in scia, così come l’Olimpia, alla quale basta un gol per avere la meglio dell’Universal Solaro. Non si stacca la Vergiatese capace di passare 2-0 sul campo della Belfortese, la Besnatese invece riprende quota grazie al successo per 2-1 a Brebbia. Turno di riposo per la Guanzatese, la Cob 91 supera invece 2-0 il Portichetto.