Fanfulla e Busto 81, sfida a distanza per il primato di Eccellenza

Dopo il turno infrasettimanale, in Eccellenza Fanfulla e Busto 81 si sono ritrovate appaiate in testa al Girone A di Eccellenza, determinate a rimanere lì fino alla fine del campionato. In Promozione la capolista Castanese andrà a Morazzone e le inseguitrici cercano riscatto. Tutti in campo domenica 11 marzo alle ore 14.30.

ECCELLENZA:

Il Fanfulla ha pareggiato in rimonta 2-2 contro il Legnano e ha raggiunto al primo posto il Busto 81. A Lodi i bianconeri affronteranno l’Alcione, a Busto Arsizio invece i biancorossi ospiteranno il Gaggiano. Staccato di 4 punti, il Verbano non può permettersi altri passi falsi, ma alla “Bombonera” di Besozzo arriverà una Sestese in buona forma. Anche il Legnano non può perdere ulteriore terreno e al “Mari” se la vedrà contro il Sancolombano. Impegno esterno per l’Union Cassano sul campo dell’Accademia Pavese, a Castellanza andrà invece un Fbc Saronno in cerca di punti salvezza. Turno di riposo per l’Ardor Lazzate, il turno si chiuderà con Fenegrò – Lomellina e Vigevano – Calvairate.

CLASSIFICA: Cavenago Fanfulla, Busto 81 47; Verbano 43; Fenegrò 39; Legnano 38; Ardor Lazzate 36; Sancolombano 35; Union Cassano 33; Sestese 30; Calvairate, Alcione 29; Castellanzese 25; Accademia Pavese, Lomellina 24; Vigevano 23; Giaggiano 15; Fbc Saronno 12.

PROMOZIONE

Il turno infrasettimanale ha detto bene alla Castanese, che si ritrova con 4 punti su Gavirate e Rhodense. I neroverdi affronteranno la difficile trasferta di Morazzone e le inseguitrici sperano in un passo falso della capolista. La Rhodense dovrebbe avere un compito sulla carta agevole a Portichetto, mentre il Gavirate dovrò stare attento alla trasferta di Besnate. Riposerà l’Olimpia, l’Uboldese cercherà altri tre punti sul campo della Base 96. Spera di rientrare nella zona playoff la Vergiatese che se la vedrà contro il Brebbia, la Belfortese invece andrà a Solaro per sfidare l’Universal. La Guanzatese proverà a fare punti salvezza a Bresso, sfida delicata tra Lentatese e Cob 91.