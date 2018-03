Tra fango e pioggia rispunta il Fagnano

Dopo la neve, ecco la pioggia che rovina i piani dei campionati dilettanti. Tante le gare rinviate per impraticabilità dei campi, ma nelle poche partite disputate, ci sono da segnalare risultati importanti, come la vittoria ad Arsago Seprio del Fagnano. Anche in Seconda e Terza le capolista non sbagliano e riescono ad allungare sulle inseguitrici.

PRIMA CATEGORIA

Solo tre le gare giocate in questa domenica piovosa. Spicca però la vittoria del Fagnano 2-0 sul difficile campo dell’Arsaghese. Vittoria esterna anche per l’Ispra, che passa 1-0 a Cairate, mentre sfrutta il fattore campo il Tre Valli per superare 1-0 il San Marco. Rinviate Cas – Folgore Legnano, Antoniana – Tradate, Gorla Maggiore – Valceresio e Luino – Vanzaghellese.

CLASSIFICA: Fagnano 45; Gorla Maggiore 39; Tradate 36; Arsaghese 35; Ispra 32; Valceresio 30; Cas Sacconago 28; Vanzaghellese 27; Tre Valli 25; Antoniana 24; San Marco 20; Folgore Legnano 18; Cairate 9; Luino 7.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Quattro gare giocate e quattro rinviate. Vince largamente l’Aurora Cantalupo che vince 6-0 in casa del Beata Giuliana. Successi esterni per 3-2 per la Borsanese in casa del Canazza e per il Samarate sulla Rescaldinese. Successo interno invece per l’Arnate, 1-0 contro il Lonate Pozzolo. Rinviate Gorla Minore – Crennese; Lonate Ceppino – Kolbe, Robur – Gallaratese e Virtus Cantalupo – Rescalda.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 55; Lonate Ceppino 44; Crennese, Gorla Minore 41; Gallaratese 39; Samarate 38; Arnate, Rescaldinese, Lonate Pozzolo 33; Beatat Giuliana 32; Kolbe 29; Borsanese 27; Virtus Cantalupo 24; Canazza 18; Rescalda 13; Robur 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Anche nel girone varesino le gare disputate sono state quattro su otto. Non si ferma neanche sotto la pioggia l’Insubria che supera 2-1 l’Aurora Induno e guadagna altri due punti sul San Michele, fermato sul 2-2 dalla Calcinatese. Colpo esterno per la Ternatese, che passa 1-0 a Viggiù, mentre il Laveno Mombello batte 4-3 il San Luigi Albizzate. Non disputate Buguggiate – Malnatese, Cuassese – CantelloRasa, Lavena Tresiana – Caravate e Sumirago – Ceresium.

CLASSIFICA: Insubria 57; San Michele 48; Cuassese 42; CantelloRasa 39; Caravate 36; Buguggiate, Ceresium Bisustum, Laveno Mombello 30; Calcinatese, Aurora Induno 27; Ternatese 26; Sumirago 24; San Luigi Albizzate 22; Lavena Tresiana 17; Malnatese 14; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Quattro gare rinviate e quattro giocate anche in Terza. Il Bosto non fa sconti e batte 2-0 il Don Bosco. Vincono in trasferta per 3-1 il Coarezza contro la Casport e l’Angerese a Rancio. Successo interno invece per il Varano, 2-1 sul Fulcro. Riposava il Cuvio, sono state rinviate Eagles – Jeraghese, Olona – Mascia, Pro Cittiglio – France Sport e Sommese – Casmo.