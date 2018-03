Farhad Bitani incontra gli studenti. In scena anche uno spettacolo teatrale

Il 28 marzo si terrà il primo dei due incontri organizzati da Teatro Blu, Compagnia Anna Bonomi e Coopuf Teatro in vista dello spettacolo teatrale “L’Ultimo Lenzuolo Bianco”, tratto dalla biografia di Farhad Bitani, che andrà in scena in anteprima il 4 maggio al Teatro Nuovo di Varese.

La coproduzione ha infatti organizzato due eventi assieme ad importanti centri di ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria, volti a far conoscere il progetto e la storia dalla quale prende vita lo spettacolo. Le due giornate, gratuite e aperte anche al pubblico esterno, prevedono l’incontro tra Farhad Bitani e gli studenti dei due centri di ricerca coinvolti.

Farhad Bitani, educatore, ex capitano dell’esercito in Afghanistan, è l’autore del libro “L’Ultimo lenzuolo bianco – L’inferno e il cuore dell’Afghanistan” da cui è tratto lo spettacolo. Farhad porterà ai giovani universitari la sua testimonianza.

Il primo appuntamento sarà quindi il 28 marzo alle ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como. Farhad Bitani incontrerà gli studenti del Centro di ricerca REDESM Religioni, diritti ed economie nello spazio Mediterraneo e della facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale. Moderatori dell’incontro saranno il Prof. Alessandro Ferrari e Prof. Antonio Angelucci. Saranno presenti anche i rappresentati della coproduzione: Roberta Colombo, Silvia Pirori e Roberto Gerbolès, che illustreranno il progetto teatrale in vista della data varesina.

Il secondo evento si terrà invece a Varese, il 26 aprile, ore 15.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Dunant 3. L’autore parlerà agli studenti del Centro di Ricerca “Mass media e società .Storia e critica dell’opinione pubblica”. Moderatore dell’incontro sarà il Prof. Antonio Orecchia e interverrà il giornalista Silvestro Pascarella. Anche in questa occasione verrà presentato il progetto teatrale con proiezione del video trailer dello spettacolo, realizzato a Varese in località Sacro Monte e diretto dal regista Alessandro Tresa.

L’ingresso per entrambi gli eventi è libero fino ad esaurimento posti.