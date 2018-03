Fascia protetta e treni garantiti: attenzione alla differenza

In questa mattinata di sciopero dei trasporti, alcuni lettori ci ha scritto, abbastanza inferociti, per alcune soppressioni di treni sulle linee Trenord in fascia garantita.

Abbiamo contattato l’ufficio stampa di Trenord per chiedere chiarimenti e ci è stato risposto che i viaggiatori in caso di sciopero non devono considerare solo la fascia oraria “protetta”, ma devono sempre consultare l’elenco dei servizi minimi garantiti, ovvero i treni che sicuramente viaggiano.

«Anche in fascia protetta – spiegano da Trenord – alcuni treni possono essere soppressi per svariati motivi. Dunque è necessario fare riferimento all’elenco completo dei servizi minimi garantiti pubblicati sul sito di Trenord».

L’elenco dei treni garantiti da Trenord lo trovate QUI

Lo stesso vale per Trenitalia. QUI l’elenco