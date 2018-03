Fatti i presidenti delle Camere, che succede ora?

Dopo l’elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera che cosa succede? Quali sono i prossimi passi istituzionali per arrivare ad un nuovo governo?

Il primo passo sono le dimissioni di Paolo Gentiloni da Presidente del Consiglio che le ha già consegnate nelle mani del Capo dello Stato. Da qui parte il conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.

Per quanto riguarda la Camera, entro il 26 marzo i deputati devono comunicate a quale gruppo si iscrivono. I gruppi sono tutti convocati per il 27 marzo alle 15,30, quando si eleggeranno i rispettivi presidenti e a seguire si terrà la prima conferenza dei capigruppo.

I senatori, invece,devono dichiarare l’adesione ai gruppi entro lunedì. I gruppi parlamentari sono convocati martedì 27 marzo alle 16 per procedere all’elezione dei rispettivi presidenti. La prima conferenza dei Capigruppo di palazzo Madama è convocata per mercoledì 28 marzo alle 11.

Dopo questo passaggio si procederà a formare l’ufficio di presidenza con l’elezione dei 4 vicepresidenti della Camera, dei tre questori e otto segretari di presidenza (giovedì 29 marzo) . Al Senato la procedura inizierà il 28 marzo alle 11.

Le consultazioni, ovvero il passo che precede il conferimento dell’incarico al premier in pectore, dovrebbero iniziare dopo Pasqua. A partire da martedì 27 marzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sin qui silente, avrà a disposizione gli interlocutori per avviare la fase di ascolto per la formazione del nuovo governo. I primi ad essere ricevuti sono i presidenti delle Camere Casellati e Fico, il presidente emerito Napolitano e, infine, i capigruppo dei due rami del Parlamento.