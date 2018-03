Il fattorino di corsa non vede la vetrata: medicato da Areu

C’è chi dimentica gli occhiali, e non vede. E c’è chi per lavoro è in perenne corsa contro il tempo, come i corrieri – una volta chiamati anche fattorini – : lavoro duro specialmente negli ultimi anni.

Professione che si confronta con l’ansia da acquisto sulle piattaforme di e-commerce che sempre più rapidamente recapitano nelle mani degli acquirenti i prodotti scelti col un solo click.

“Vuoi riceverlo entro le 12 di domani?” Non c’è problema: tanto c’è chi te lo porta a casa. Lavoro che si somma alle altre consegne.

Così accade che un giovane “corriere” per via della fretta non veda la vetrata e la mandi in frantumi centrandola in pieno.

Quello che a tutti gli effetti è un infortunio sul lavoro è accaduto ieri mattina, giovedì, al Comando di Polizia locale di Busto Arsizio.

Erano le 11 quando un 23enne addetto addetto alle consegne ha fermato il proprio furgone in via Molino e si è letteralmente fiondato verso l’ingresso degli uffici non rendendosi conto che la porta a vetri era chiusa. Nel violento impatto la lastra di cristallo è andata in frantumi procurando, fortunatamente, solo qualche leggera ferita sul volto al disattento fattorino, medicato sul posto da un equipaggio dell’ambulanza di Areu.