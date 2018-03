Fbc Saronno-Legnano, sfida tra ultras ai cancelli

I tifosi saronnesi sono rimasti fermi fino ad oltre la metà del secondo tempo davanti alla biglietteria, e così i carabinieri non hanno fatto entrare nello stadio gli ultras del Legnano, bloccati davanti al cancello d’ingresso dell’impianto, a qualche decina di metri di distanza. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di domenica al centro sportivo di via Dante che ospita ormai da due stagioni le partite casalinghe del Fbc Saronno, dove era in programma il derby di Eccellenza contro il Legnano.

Fin dalle 13,30 la struttura è stata blindata dalle forze dell’ordine. Presenti diversi mezzi e uomini che ben presto si sono schierati con scudi e caschi. Poco prima delle 14 sono arrivati i supporter saronnesi che sono entrati nella struttura e hanno fatto il biglietto. Invece di andare sugli spalti, però, si sono fermati davanti al cancello. I carabinieri si sono schierati all’ingresso evitando che le due tifoserie entrassero in contatto quando, intorno alle 14,40 sono arrivati una cinquantina di ultras del Legnano.

In mezzo, tra i due cancelli e le due fila di militari schierati, si sono presto ritrovati una trentina di tifosi di Saronno e Legnano, calciatori delle giovanili e dirigente delle due società. I cori delle due parti, petardi e fumogeni, hanno subito fatto capire che la vicenda non si sarebbe risolta in breve tempo. A 15 minuti dall’inizio della partita questi infine sono riusciti ad entrare anche grazie ai due presidenti, del Legnano e del Fbc Saronno, che li hanno scortati dopo una “trattativa” con forze dell’ordine.

Dopo aver fatto passare i tifosi, gli ultras saronnesi del Fronte sono tornati a sostare nella zona del cancello e per quelli lilla non è rimasto altro da fare che intonare cori fuori dal cancello perché i militari non li hanno fatti avvicinare, per evitare “guai”. Cori e fumogeni si sono susseguiti anche all’inizio del secondo tempo fino a quando non sono arrivati i rinforzi delle forze dell’ordine.

I simpatizzanti del Fronte, principale organizzazione del tifo saronnese, sono entrati allo stadio e dopo un momento di confronto tra forze dell’ordine e presidenti, gli ultras legnanesi sono stati invitati ad accedere a loro volta alla struttura. In realtà nel giro di una decina di minuti si sono dileguati.

Al termine dell’incontro, finito 0-6, sfilando accanto ad un massiccio spiegamento di forze dell’ordine e sotto una pioggia intensa, sono usciti dal centro sportivo prima i tifosi poi gli ultras del Fronte ribelle.