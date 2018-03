Fbc Saronno: mister Aiello lascia. Saltano gli allenamenti per colpa della corrente elettrica

(Foto Facebook – ASD FBC Saronno 1910)

Ancora emergenza all’Fbc Saronno: ieri sera il mister della prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza Antonio Aiello ha dato le dimissioni.

Durissime le parole dell’allenatore che, arrivato prima della pausa natalizia, aveva già dato una volta le dimissioni ed era tornato in seconda battuta dopo una breve parentesi con Claudio Pilia.

“La matematica non ci condanna – spiega mister Aiello – ma alla società non interessa salvarsi, mi pare evidente. E allora non ha senso continuare. La rosa era ai minimi termini, che senso ha allenarsi in cinque o sei? Avevo chiesto rinforzi e mi era stato detto di sì, a parole…”.

Nelle ultime ore anche alcuni giocatori hanno dato forfait e quindi aumentano le preoccupazioni in vista dell’incontro di venerdì sera quando è previsto, alle 20,30 al centro di Cesate, il posticipo con la capolista Fanfulla.

Ma non solo. Lunedì la prima squadra e parte del settore giovanile non si sono allenati. Al centro sportivo del Matteotti, in via Sampietro, non c’era la corrente elettrica e così niente luci e niente acqua calda. Alcune categorie, 2005 e 2009 ad esempio, sono riuscite ad allenarsi ma rinunciando alla doccia calda al termine della seduta; gli altri sono stati rimandati a casa.

A confermare l’accaduto il responsabile del settore giovanile Guido Gorla: “E’ vero, lunedì e anche martedì ci sono stati dei problemi. Qualcuno è riuscito ad allenarsi ma altri no. In ogni caso il problema dovrebbe essere risolto nella giornata di mercoledì quando gli allenamenti dovrebbero essere regolari”.