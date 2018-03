Federici fuori dalla Lega? “Matteo Bianchi pensa di prendere in giro i cassanesi”

«Stefania Federici era attiva nella Lega di Cassano. Matteo Bianchi pensa di prendere in giro i cassanesi». Il caso dell’ex assessore continua ovviamente a far discutere a Cassano Magnago e non solo, anche per le inevitabili implicazioni politiche. Non solo per il ruolo di Federici, non solo per la candidatura nel 2017 della sua presunta complice Raffaella Biafora, ma anche per quel comunicato che la Lega provinciale ha inviato a stretto giro di posta a poche ore dall’arresto delle due donne. E ora – dopo le precisazioni del sindaco Nicola Poliseno, tirato in ballo dalla Lega con un riferimento ambiguo – anche il Partito Democratico prende posizione.

«La notizia dell’arresto di Stefania Federici ci lascia basiti» commenta Tommaso Police, segretario del Pd cassanese. «Se davvero i capi d’accusa fossero confermati sarebbe gravissimo, sarà compito della magistratura accertarne le responsabilità e trovare il modo per restituire ai malcapitati assistiti le presunte somme sottratte».

«Trovo invece di cattivo gusto la posizione della Lega Nord provinciale, il Segretario Matteo Bianchi essendo in piena campagna elettorale, frettolosamente dichiara a mezzo stampa che Federici è stata allontanata dalla Lega dal 2012, quando la realtà è un’altra. Federici è stata consigliere comunale fino al 2014, ha partecipato attivamente alle elezioni amministrative del 2017 realizzando insieme a Raffaella Biafora la lista Donne e Lavoro in sostegno al candidato della Lega. Negli ultimi anni attiva per il Referendum Costituzionale del 2016 a sostegno del No e più recentemente l’abbiamo vista fare propaganda per il Si per quell’inutile Referendum sull’Autonomia voluto dalla Lega Nord costato 54 milioni di euro. E come dimenticare quando meno di un anno fa accolse Salvini a Cassano?».

«Matteo Bianchi pensa di prendere in giro i cassanesi, lui che probabilmente conosce solo il suo piccolo mondo di Morazzone, è bene che sappia che noi (cittadini cassanesi) a Cassano Magnago abbiamo sempre visto Stefania Federici nei panni di esponente della Lega fino ad oggi. Adesso è facile lavarsene le mani, ma capiamo che per loro è importante mettere al riparo lo sbiadito Fontana a pochi giorni dal voto. Da quanto abbiamo letto, Federici pare fosse una giocatrice di slot machine, purtroppo la ludopatia è una patologia che va contrastata con la prevenzione, sono certo che tutti insieme (l’intero consiglio comunale) su questo tema ci spenderemo ancora di più per arginare la piaga del gioco d’azzardo in Città e non solo».