Ferrovie, Fontana: “Se a Rfi manca un piano gestiamo noi”

“Presto incontrerò l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana perché voglio capire se c’è un progetto di sviluppo nella regione, un piano industriale a dieci anni per recuperare il gap tecnologico e strutturale. Se non ci fosse dobbiamo rivedere la governance. Farci restituire la rete regionale e investire direttamente”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nell’intervista pubblicata oggi da un quotidiano finanziario.

“Il problema – ha rimarcato il presidente Fontana – è che la rete non è della Regione ma delle Ferrovie dello Stato” (per la precisione: la rete è in realtà dello Stato, data in concessione ad Rfi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un Decreto Ministeriale del 2000).

Fontana ha precisato che cercherà di incontrare l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana Spa Maurizio Gentile, sottolineando anche che “La Regione ha la possibilità e i conti in ordine, eventualmente anche per sostenere un piano di investimenti ricorrendo ai mercati finanziari. Non dobbiamo averne paura – ha concluso – se gli investimenti sono studiati con cura”.