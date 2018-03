Una festa di tutto il centro destra intorno ad Attilio Fontana

Torna l’aria di festa in piazza del Garibaldino. I giovani padani hanno ammainato lo striscione che per quaranta giorni ricopriva il balcone della storica sede della Lega e inneggiava a Fontana. “È un regalo per te presidente, ti voleva la gente e hai vinto”.

“Sono felice del risultato – ha detto un sorridente e disteso Attilio Fontana – e grazie al calore delle persone che incontravo la stanchezza iniziale via via si è trasformata in energia. Sarei potuto andare avanti ancora. Questo resterà il ricordo più bello di questa entusiasmante campagna elettorale. Ricordo ancora le parole di Bossi quando mi diceva che per far politica bisogna andare tra la gente e non in televisione. L’unica nota stonata è stato quello scivolone iniziale con quelle parole che non mi appartengono”.

È presto per comunicare la squadra di governo. “Ho in testa dei nomi, – ha spiegato il neo presidente della Regione – ma prima devo confrontarmi con gli alleati. Confermo però che ci sarà un assessorato al welfare e alla casa, perché questa non è solo un elemento urbanistico, ma uno spazio vitale per i bisogni primari dei cittadini”

A far festa sono arrivate circa duecento persone. Tutti e cinque i consiglieri regionali eletti: Francesca Brianza, l’unica donna e la più votata, Emanuele Monti e Marco Colombo. Con loro anche Giacomo Cosentino della lista civica e Angelo Palumbo di Forza Italia.

Un brindisi per una vittoria netta con la coalizione che ha sfiorato il 50% dei consensi. Raggiante il segretario provinciale e neo deputato Matteo Bianchi. Con lui anche il senatore Stefano Candiani che, insieme con il risultato nazionale, gongola per il notevole successo della Lega in Umbria dove ha svolto le funzioni di commissario per mesi. Il suo partito ha trainato la vittoria del centro destra in tutti i collegi dell’uninominale alla Camera e al Senato spodestando così il centro sinistra da una delle storiche regioni rosse.

Con Fontana sono arrivati tanti leghisti storici e più giovani. Con loro anche tutti gli alleati da Andrea Pellicini per Fratelli d’Italia a tutta la pattuglia di Forza Italia con Leonardi, Caianiello, Calemme, Longhini e altri. Dalla lista civica di Varese con Rinaldo Ballerio a Noi con l’Italia con Raffaele Cattaneo.

In piazza una pacatezza che lasciava trasparire l’allegria per un risultato notevole sia a livello regionale che nazionale. Insieme con questa però anche la consapevolezza delle responsabilità che una Lega così forte dovrà assumersi.

“Avremo più forza – ha detto Fontana – nel richiedere al nuovo Parlamento il compimento del processo di autonomia iniziato con il referendum del 22 ottobre”.

Su questo, come su diversi altri temi, diventerà così fondamentale capire cosa succederà a Roma nella costituzione di una possibile maggioranza per il nuovo Governo, ma soprattutto per i lavori parlamentari.